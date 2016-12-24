В Доме Республики состоялось представление главного судебного пристава Мордовии Александра Пеункова

Руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Мордовии назначен Александр Пеунков. Церемония официального представления главного судебного пристава состоялась 22 ноября в Доме Республики.

В церемонии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, начальник управления по рассмотрению обращений в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов РФ Андрей Вьюнов, Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков, руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов, руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и республиканских органов государственной власти.

Александр Пеунков - уроженец Мордовии, имеет опыт военной службы, возглавлял Управление Главы Республики Мордовия по профилактике корррупционных и иных правонарушений в Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия.

«Мы поддерживаем это назначение, - сказал Артём Здунов. - Александра Георгиевича мы хорошо знаем. Уверен, что на новой должности ему удастся эффективно использовать накопленный опыт. Взаимодействие со службой судебных приставов у нас выстроено, растет результативность работы по взысканию средств в бюджетную систему. Здесь не все было просто - к сожалению, бюджет республики во многом был разграблен, ситуация была сложная, и вопросы еще остаются, в том числе связанные с использованием залоговых инструментов».

Обращаясь к Александру Пеункову, Глава Мордовии подчеркнул: «Всегда помните, что средства, которые поступают в бюджет (а он у нас социально ориентированный), нужны школам, больницам, детям-сиротам».