В Доме Республики состоялось представление главного судебного пристава Мордовии Александра Пеункова

Репортер

Руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Мордовии назначен Александр Пеунков. Церемония официального представления главного судебного пристава состоялась 22 ноября в Доме Республики.

В церемонии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, начальник управления по рассмотрению обращений в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов РФ Андрей Вьюнов, Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков, руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов, руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и республиканских органов государственной власти.

Александр Пеунков - уроженец Мордовии, имеет опыт военной службы, возглавлял Управление Главы Республики Мордовия по профилактике корррупционных и иных правонарушений в Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия.

«Мы поддерживаем это назначение, - сказал Артём Здунов. - Александра Георгиевича мы хорошо знаем. Уверен, что на новой должности ему удастся эффективно использовать накопленный опыт. Взаимодействие со службой судебных приставов у нас выстроено, растет результативность работы по взысканию средств в бюджетную систему. Здесь не все было просто - к сожалению, бюджет республики во многом был разграблен, ситуация была сложная, и вопросы еще остаются, в том числе связанные с использованием залоговых инструментов».

Обращаясь к Александру Пеункову, Глава Мордовии подчеркнул: «Всегда помните, что средства, которые поступают в бюджет (а он у нас социально ориентированный), нужны школам, больницам, детям-сиротам». 

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