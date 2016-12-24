«Мама-предприниматель» из Мордовии прошла в финал федерального конкурса

Впервые за 10 лет за главный приз программы «Мама-предприниматель» поборются участницы со всей страны. Для федерального этапа программы экспертное жюри отобрало 30 лучших проектов среди проектов выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа этого года.

По информации Минэкономики РМ, среди них победитель из Мордовии - Елена Алексеева, которая представила бизнес-проект по открытию подготовительных курсов по архитектуре и макетированию для учащихся, желающих поступить в ВУЗ.

«Мы посмотрели более 100 проектов участниц из разных уголков России. В финал вышло 30 проектов, многие из них с социальной направленностью. Например, это центр пошива адаптивной одежды для людей с ОВЗ, центр для детей с особенностями, создание развивающих игрушек и многое другое. В декабре каждая из участниц финала получит уникальные знания и компетенции, а также поборется за один из главных призов для развития бизнеса — 1 миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей. Также предусмотрен спецприз», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Напомним, организатором конкурса в республике в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом Владимиром Путиным, выступили Министерство экономики, торговли и предпринимательства и Центр «Мой бизнес».