Две студентки вузов Мордовии участвуют в финале конкурса «Флагманы образования»

Финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Екатеринбурге. Мордовию в финале конкурса представляют студенты Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева и Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Конкурсные испытания пройдут на площадке Уральского государственного педагогического университета и продлятся в течение четырех дней. Целью проекта «Флагманы образования» является создание условий формирования кадрового резерва для системы образования Российской Федерации.

На торжественной церемонии открытия с выходом в финал участников поздравил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. Он поблагодарил Министерство просвещения России и Правительство Российской Федерации за постоянную поддержку конкурса.

«C помощью проекта «Флагманы образования» президентская платформа «Россия – страна возможностей» открывает для студентов больше перспектив для карьерного и профессионального развития. Проект нацелен на вовлечение в педагогические профессии, поддержку учащихся вузов и колледжей, которые планируют работать в системе образования. По всей России функционирует большое количество образовательных площадок: это кванториумы, технопарки, развиваются образовательные платформы, реконструируются школы и строятся новые. Сфера образования – это территория творчества, дерзайте, развивайтесь», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Почти половина участников финала представляют педагогические вузы, и примерно столько же – классические. Среди финалистов также присутствуют представители среднего профессионального образования. Искренне желаю финалистам проявить себя с наилучшей стороны и победить! Удачи!»

В 2023 году к дистанционному этапу конкурса были допущены 34 385 конкурсантов, которым предстояло выполнить задания комплексной оценки уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. По итогам дистанционной оценки более 250 студентов, набравших наибольшее количество баллов, принимают участие в финальных испытаниях.

Республику Мордовия в финале профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляют:

Игушкина Кристина Николаевна, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»;

Шишканова Ксения Николаевна, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва».

Финалистов ждут насыщенная конкурсная и образовательная программы. В каждый конкурсный день интегрированы смыслы: первый день пройдет под девизом «Россия – страна возможностей». Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов расскажет о проектах президентской платформы. Помимо конкурсных испытаний – командных и индивидуальных – участники посетят творческие мастерские и мастер-классы. Во второй день в рамках Салона образования ведущие эксперты в сфере образования расскажут о школьных музеях, военно-патриотической подготовке, информационной безопасности. Все мероприятия этого дня объединены смыслом «Родина». Третий день – посвящен развитию. Пройдут открытые уроки от ведущих учителей России, на которых участники познакомятся с особенностями личного бренда учителя, узнают о карьерных и образовательных возможностях. Заключительный день будет посвящен кадровому резерву в сфере образования. Финалисты посетят лекцию о государственной политике в сфере профессионального развития педагогов.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе в профессиональном сообществе, проверить свои знания и компетенции, повысить квалификацию, пройти образовательные программы, а также подарки от партнеров проекта.

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.