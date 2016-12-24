В Саранске отделение Социального фонда будет принимать граждан по новому адресу

Современные социальные объекты
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Мордовия сообщает, что с 18 декабря 2023 года прекращает прием граждан по адресу: г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 20.
По всем услугам Социального фонда прием будет осуществляться по новому адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 89.
Режим работы клиентской службы нового отделения:
понедельник - четверг с 8:30 до 17:30 (без перерыва на обед),
пятница с 8:30 до 16:30 (без перерыва на обед).
Телефон горячей линии: 8-800-200-01-88.
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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
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