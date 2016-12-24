В Саранске отделение Социального фонда будет принимать граждан по новому адресу

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Мордовия сообщает, что с 18 декабря 2023 года прекращает прием граждан по адресу: г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 20.

По всем услугам Социального фонда прием будет осуществляться по новому адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 89.



Режим работы клиентской службы нового отделения:



понедельник - четверг с 8:30 до 17:30 (без перерыва на обед),

пятница с 8:30 до 16:30 (без перерыва на обед).



Телефон горячей линии: 8-800-200-01-88.