В Саранске на дороге сошлись «Гранта» и «Газель»

По информации Госавтоинспекции республики, 21 ноября в 17 часов 10 минут на улице Пушкина 32-летний водитель автомашины «Лада Гранта» не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Легковушка столкнулась с грузовой «Газелью» под управлением 42-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лады Гранта» и 39-летний пассажир «Газели» с различными травмами доставлялись в Республиканскую клиническую больницу №4. Газелист за рулем находился трезвым, у виновника ДТП из «Гранты» взяли кровь на анализ.