Заключенные мордовских колоний написали географический диктант

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Отбывающие наказание в исправительных учреждениях УФСИН по РМ заключенные приняли участие в Международной просветительской акции «Географический диктант - 2023».
Диктант включал 40 вопросов, разделенных на 2 части. На выполнение заданий отводилось 45 минут.
О том, насколько результативной оказалась проверка географических знаний сидельцев, в информации пресс-службы ведомства ничего не сообщается.
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