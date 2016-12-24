Заключенные мордовских колоний написали географический диктант

Отбывающие наказание в исправительных учреждениях УФСИН по РМ заключенные приняли участие в Международной просветительской акции «Географический диктант - 2023».

Диктант включал 40 вопросов, разделенных на 2 части. На выполнение заданий отводилось 45 минут.

О том, насколько результативной оказалась проверка географических знаний сидельцев, в информации пресс-службы ведомства ничего не сообщается.