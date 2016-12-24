Нацпроект помогает инициативным молодым людям открывать в Саранске свое дело

Три года назад Сергей Тумайкин отдыхал в Нижегородской области, и прогуливаясь по парку Арзамаса увидел островок со сладостями. Больше всего его внимание привлекло «жареное мороженое», которое готовится благодаря резкому замораживаю на специальном фризере. Именно тогда Сергей заразился идеей открыть подобную торговую точку в Саранске.



Благодаря поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центру «Мой бизнес» Сергей Тумайкин прошел обучение по акселерационной программе для молодых предпринимателей. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» он получил грант в размере 495 тысяч рублей и на эти средства открыл небольшое кафе в одном из крупнейших торговых центров Саранска, где теперь радует местную детвору «жареным мороженым». Сейчас Сергею всего 22 года, но он уже состоявшийся предприниматель.



«Я открылся совсем недавно - 15 ноября, - говорит молодой бизнесмен. - Но без господдержки не смог бы реализовать свою мечту, и сколько копил бы деньги — неизвестно. Средства гранта помогли закупить дорогостоящее оборудование».



В планах у предпринимателя - закупка дополнительного оборудования для расширения ассортимента.



«На следующий год хочу открыть еще пару точек в людных местах города, - рассказывает о своих планах Сергей Тумайкин. - Но главная цель — открыть в будущем собственное кафе, где жители и гости Саранска смогли бы вкусно поесть и порадовать любимыми сладостями себя и своих детей».



О мерах господдержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, вы можете подробнее узнать по телефону «горячей линии»: 24-77-77.