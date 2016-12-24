В Инсаре новоселье справили переселенцы из аварийных домов

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Инсаре в 2023 году возведен новый дом для переселенцев из аварийного жилищного фонда.

Общая площадь трехэтажного здания составляет 1007 кв. м. В нем разместились 24 квартиры. Для жителей города это долгожданное и радостное событие.

В новом доме все продумано до мелочей, чтобы жилье было комфортным и уютным. Строительство было на личном контроле руководства района и республики.

В настоящее время новая жилплощадь уже заселена семьями.