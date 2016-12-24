Главным федеральным инспектором по Республике Мордовия стал Анатолий Гулин

21 ноября в Мордовию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В Доме Республики состоялось официальное представление главного федерального инспектора (ГФИ) по Республике Мордовия – Анатолия Гулина.

Анатолий Николаевич – человек для республики не новый. Уроженец села Старое Синдрово Краснослободского района, врач по образованию, многие годы своей профессиональной деятельности он отдал Мордовии: работал главой Атюрьевского района, возглавлял Мордовскую республиканскую клиническую больницу, был министром здравоохранения Мордовии. Затем работал в Минздраве России, был заместителем Председателя Правительства Ярославской области, первым заместителем директора Федерального центра медицины катастроф. Анатолий Гулин – кандидат медицинских наук.



Говоря о задачах, которые стоят перед главным федеральным инспектором, полпред подчеркнул, что в первую очередь речь идет о выполнении поручений Президента РФ Владимира Путина, в том числе по достижению национальных целей и стратегических задач развития страны.



«У Анатолия Николаевича Гулина большой опыт работы, он трудился в муниципальных, региональных и федеральных органах власти. Ему отлично знакома ситуация в Мордовии - здесь он родился и начал свой трудовой путь. Уверен, что опыт и профессионализм позволят ему своевременно и качественно решать поставленные задачи. В первую очередь, это координация работы территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Возложенный на главного федерального инспектора контроль за исполнением поручений Президента РФ Владимира Владимировича Путина должен способствовать развитию региона. Во взаимодействии с региональными органами власти необходимо решать широкий спектр задач в социальной, экономической и общественно-политической сфере, а также способствовать сохранению межнационального и межконфессионального мира. Республика Мордовия – это индустриально-аграрный регион, обладающий значимыми для всей страны компетенциями. В том числе в крайне важной сфере – оборонной промышленности. Поэтому одним из приоритетов является поддержка предприятий ОПК, содействие в решении проблем по выпуску наиболее востребованных образцов вооружения и техники, а также кадровое обеспечение», - подчеркнул Игорь Комаров.



«Добро пожаловать в родную гавань, - сказал Глава Мордовии, обращаясь к Анатолию Гулину. - Это общая политика республики, чтобы люди возвращались в Мордовию - для нас это хороший сигнал. Вы здесь нужны, чтобы развивать экономику, общественную, социальною жизнь. Работы много, но самое главное для нас сейчас – выполнение задач для СВО, чтобы мы приблизили победу, сделали это как можно быстрее, поддержали наших ребят, поддержали их семьи».



«Спасибо за оказанное доверие, постараюсь его оправдать, - сказал Анатолий Гулин. - Объем поставленных задач большой. Я надеюсь, что во взаимодействии с руководством республики, с территориальными органами федеральной власти мы с этим справимся».



Игорь Комаров поблагодарил за работу на посту главного федерального инспектора по Мордовии Михаила Сезганова, наградил его Почетной грамотой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.



Глава Мордовии также поблагодарил Михаила Сезганова на многолетний труд и пожелал ему дальнейших успехов.