Игорь Комаров и Артём Здунов обсудили социально-экономическое развитие Мордовии

21 ноября в Доме Республики состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и Главы Республики Мордовия Артёма Здунова. Во встрече принял участие главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин. Обсуждались вопросы социально-экономического развития республики и сохранения общественно-политической стабильности в регионе.

«Мордовия сейчас набирает хорошие темпы в развитии, продолжает успешно работать, в том числе показывая пример и другим регионам», - отметил Игорь Комаров.

Глава Мордовии подчеркнул: республика развивается при поддержке Президента России.

«Еще недавно мы говорили о большом госдолге. Но буквально на днях мы перешли из группы с низким качеством управления государственными финансами в группу с надлежащим управлением. За десять лет это произошло впервые. Это большая работа, которая ведется по поручению нашего Президента, - сказал Артём Здунов. - Работаем над увеличением налоговой базы и доходов бюджета, у нас в несколько раз увеличилась отдача от предприятий ОПК, мы все работаем на победу».

По итогам 10 месяцев отмечается положительная динамика в промышленности и АПК. В этом году на треть расширены границы ТОСЭР «Рузаевка». До конца года планируется открыть первую в республике особую экономическую зону. Рекордными результатами отмечен сельскохозяйственный год, собрано более 2 млн. тонн зерна – впервые в истории республики.

Глава Мордовии поблагодарил Игоря Комарова за поддержку и подчеркнул, что регион нацелен сохранить позитивную динамику развития.