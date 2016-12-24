В Мордовии коронавирусом за неделю заболели 138 человек

Свежая федеральная сводка отражает почти 40-процентный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в российских регионах.

В Мордовии она также растет - в республике ковидный диагноз за неделю поставили 138 пациентам. За этот период в лечебные стационары с коронавирусом были госпитализированы 32 человека,131 излечился от инфекции.

По информации ТАСС, в России завершились клинические исследования обновленной вакцины «Спутника лайт» - в отличии от прежней, она способна защитить от новых штаммов коронавируса. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ожидает, что первые серии препарата попадут в гражданский оборот до 10 декабря.