В Мордовии коронавирусом за неделю заболели 138 человек

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Свежая федеральная сводка отражает почти 40-процентный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в российских регионах.
В Мордовии она также растет - в республике ковидный диагноз за неделю поставили 138 пациентам. За этот период в лечебные стационары с коронавирусом были госпитализированы 32 человека,131 излечился от инфекции.
По информации ТАСС, в России завершились клинические исследования обновленной вакцины «Спутника лайт» - в отличии от прежней, она способна защитить от новых штаммов коронавируса. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ожидает, что первые серии препарата попадут в гражданский оборот до 10 декабря.
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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
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