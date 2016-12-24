В Саранске зарегистрировано еще одно ДТП с несовершеннолетним пешеходом

Как сообщает Госавтоинспекция республики, вечером 20 ноября в Саранске на пешеходном переходе иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку.

В 17 часов 15 минут на проспекте 50 лет Октября 59-летний водитель автомашины «КИА Спектра» совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу. Водитель трезв.