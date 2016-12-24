Участники выставки-форума «Россия» обсудят инвестиционную привлекательность Мордовии

30 ноября в День Республики Мордовия на Международной выставке-форуме «Россия» кроме масштабной культурной программы также запланировано рассмотрение инвестиционной привлекательности нашего региона - в рамках соответствующей дискуссионной площадки.



На форуме будут говорить о мерах поддержки инвестиций в Мордовии, рассмотрят механизмы, которые помогают привлекать инвесторов и развивать бизнес. Также будут приведены примеры успешной реализации инвестиционных проектов на территории республики.





