Участники выставки-форума «Россия» обсудят инвестиционную привлекательность Мордовии

Репортер

30 ноября в День Республики Мордовия на Международной выставке-форуме «Россия» кроме масштабной культурной программы также запланировано рассмотрение инвестиционной привлекательности нашего региона - в рамках соответствующей дискуссионной площадки.

На форуме будут говорить о мерах поддержки инвестиций в Мордовии, рассмотрят механизмы, которые помогают привлекать инвесторов и развивать бизнес. Также будут приведены примеры успешной реализации инвестиционных проектов на территории республики.


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