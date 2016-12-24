В Саранске большегруз сбил на «зебре» 8-летнего школьника

Репортер

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии устанавливаются обстоятельства дорожного происшествия, в котором пострадал малолетний пешеход.

21 ноября около 8 часов утра на улице Республиканской в Саранске водитель автомашины «Ман» совершил наезд на 8-летнего школьника, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение.

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