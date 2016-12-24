Глава Мордовии поздравил с праздником работников налоговых органов РФ

Уважаемые сотрудники налоговых органов Республики Мордовия!

Ваша работа имеет огромное значение для финансовой устойчивости государства, экономики и решения важных социальных вопросов.

В регионе растут доходы бюджета, улучшается налоговая дисциплина и физических лиц, и бизнеса. Это позволяет эффективно решать социальные задачи, реализовывать инфраструктурные проекты, строить школы и детские сады, образовательные и культурные учреждения.

В республику возвращаются предприниматели, растёт число самозанятых – считаю, это наше с вами общее достижение. Мы и дальше продолжим формировать благоприятный налоговый климат для развития предприятий и привлечения инвесторов, принимать решения о налоговых преференциях для жителей республики.

Уверен, ваш профессионализм и ответственность позволят решить все поставленные задачи. Здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!

Глава Республики Мордовия А. Здунов