Глава Мордовии поздравил с праздником работников налоговых органов РФ

Современные социальные объекты
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Уважаемые сотрудники налоговых органов Республики Мордовия!
Ваша работа имеет огромное значение для финансовой устойчивости государства, экономики и решения важных социальных вопросов.
В регионе растут доходы бюджета, улучшается налоговая дисциплина и физических лиц, и бизнеса. Это позволяет эффективно решать социальные задачи, реализовывать инфраструктурные проекты, строить школы и детские сады, образовательные и культурные учреждения.
В республику возвращаются предприниматели, растёт число самозанятых – считаю, это наше с вами общее достижение. Мы и дальше продолжим формировать благоприятный налоговый климат для развития предприятий и привлечения инвесторов, принимать решения о налоговых преференциях для жителей республики.
Уверен, ваш профессионализм и ответственность позволят решить все поставленные задачи. Здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
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