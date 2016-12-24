В Мордовии 61-летняя женщина перечислила мошенникам почти 10 миллионов рублей

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Телефонные аферисты, судя по всему, установили новый жульнический рекорд при выманивании денег у жителей Мордовии. По информации МВД по РМ, 61-летняя жительница города Рузаевка перечислила мошенникам почти 10 миллионов рублей, половину из которых взяла в кредит.
В полиции потерпевшая рассказала, что в мессенджере ей поступили звонки от неизвестных лиц - собеседники представлялись сотрудниками банка и ФСБ. Эта парочка задурила женщине голову рассказом о происках злоумышленников, которые с ее счета осуществляют несанкционированное перечисление денежных средств за границу. Чтобы пресечь эти действия, следовало укрыть сбережения на «защищенном депозите».
Жительница Рузаевки обналичила около 4,5 миллионов рублей и перевела по указанным ей реквизитам. После такой крупной добычи аферисты решили развить успех - женщине пошли новые звонки с известиями о новых угрозах ее финансам.
На протяжении недели мошенники связывались с потерпевшей, рассказывая о подозрительных операциях, совершаемых от ее имени. Во всех случаях, рецепт избавления от опасностей был связан с оформлением кредитов в банках и переводом денег на все те же «безопасные счета».
В результате женщина оформила несколько кредитов на общую сумму свыше 5 миллионов рублей, которые также перевела мошенникам. Таким образом, общая сумма причиненного ей ущерба составила 9 миллионов 628 тысяч рублей.
С прекращением телефонных звонков жительница Рузаевки осознала, что стала жертвой преступления и обратилась в полицию.
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