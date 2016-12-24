Участник двух кругосветных путешествий поделился с предпринимателями Мордовии своим капитанским опытом

Четырехдневный цикл мероприятий «Мой гостеприимный бизнес», который в Саранске посетили более 300 представителей бизнес-сообщества республики, завершился встречей с хэдлайнером знакового события в жизни региона - капитаном парусного судна «Крузенштерн» Михаилом Новиковым. Семинар прошел 18 ноября на главном спортивном объекте республики - «Мордовия-Арене».



«Сегодня в нашем зале было много предпринимателей, представителей совершенно разных сфер услуг. Я уверен, что информация, которую сегодня и в предыдущие дни услышали бизнесмены, будет полезна для развития бизнеса Мордовии», - отметил начальник отдела развития предпринимательской деятельности Минэкономики РМ Руслан Ерзин.



Михаил Новиков начал свою судоходную карьеру в далеком 1992 году, более тридцати лет назад будущий капитан знаменитого судна «Крузенштерн» окончил Балтийскую Государственную академию и стал матросом. А к 2008 году он уже участник многочисленных регат, за его плечами два кругосветных путешествия на «Крузенштерне» - именно с этого года Михаил Вячеславович стал капитаном знаменитого судна.



«Для поддержки наших спортсменов, под моим командованием судно совершило плавание в Ванкувер, когда там проходила олимпиада 2010 года, и в Сочи на Олимпийские игры-2014, - рассказывает капитан-наставник учебных парусных судов «Седов» и «Крузенштерн» Михаил Новиков. - Сейчас мои основные задачи - управление парусными судами, подбор экипажа, снабжение, формирование графиков движения».



За плечами Михаила Новикова огромный опыт, которым он приехал поделиться с представителями бизнеса Мордовии. Около сотни гостей семинара слушали знаменитого капитана и впитывали историю за историей, которых за десятилетия судоходной карьеры произошло не мало. Хэдлайнер встречи рассказал, как работает система командообразования и наставничества.



«Надеюсь мои знания, которые я сегодня передал участникам встречи закалят предпринимательский характер и помогут в принятии важных управленческих решений, - отметил Михаил Новиков. - Капитан, как и любой руководитель в бизнесе или управленец, принимает важные решения, которыми необходимо делиться».



Под началом Михаила Новикова в море одновременно выходят более двухсот людей - команда профессионалов из 60 человек и около 150 курсантов.



«Когда курсанты выходят в море такой большой группой, они легче адаптируются, у них выстраиваются алгоритмы решений, они видят, как взаимодействует коллектив, что помогает им мужать, выстраивать личностную карьеру, расти профессионально», - подытожил Михаил Новиков.



Напомним, что прошедший цикл мероприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» был организован Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес».