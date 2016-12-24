В Мордовии браконьер потерял добычу в ходе его преследования

По информации МВД по РМ, в Большеберезниковском районе Мордовии полицейские проводят проверку по факту незаконной охоты на территории частного охотничьего угодья.

Вечером 14 ноября сотрудникам уголовного розыска отдела «Чамзинский» поступил телефонный звонок от представителя частного охотничьего угодья, расположенного в селе Марьяновка. Мужчина сообщил, что неизвестный совершил незаконный отстрел одной особи кабана и в настоящий момент пытается скрыться на автомобиле марки УАЗ-39099.

Более того, звонивший товарищ сам преследовал на своей машине охотника, и указал полицейским, в каком направлении движется браконьер. В ходе погони у беглеца из кузова «буханки» выпала тушка убитого животного, когда он ехал по бездорожью и пытался оторваться от преследователя.

Правоохранители задержали охотника в селе Большие Березники недалеко от дома, где он проживает. В багажном отделении его транспортного средства оперативниками была обнаружена кровь и зарегистрированное в установленном порядке огнестрельное оружие марки КО-44 калибра 7,62х54R.

Как выяснилось в ходе дознании, браконьер целенаправленно приехал в частные охотничьи угодья, принадлежащие Мордовской организации общества охотников и рыболовов. Недалеко от поймы реки Сура он застрелил одну особь из замеченного семейства кабанов.

По предварительным данным, причиненный Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона ущерб составил 30 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.