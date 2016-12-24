Оперативный штаб Республики Мордовия подвел итоги антитеррористических учений

16-17 ноября под руководством Оперативного штаба в Республике Мордовия с привлечением территориальных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, а также органов исполнительной власти региона проводилось антитеррористическое учение по пресечению террористического акта на объекте железнодорожного транспорта в г. Рузаевке.

Согласно учениям двое вооруженных мужчин на территории железнодорожного вокзала ворвались в вагон стоящего электропоезда, где захватили заложников. Преступники выдвинули требования, угрожая расправой над удерживаемыми людьми. В ходе переговорного процесса один из заложников был освобожден.

При проведении контртеррористической операции злоумышленники дистанционно произвели подрыв самодельного взрывного устройства, размещенного рядом с одним из вагонов. Силами сотрудников МЧС пожар ликвидирован, пострадавших нет. В результате проведенного штурма условные террористы были обезврежены бойцами спецподразделений, заложники освобождены.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и задержан пособник преступников.

В рамках мероприятий отработаны практические действия по оцеплению района совершения условного теракта, обезвреживанию террористов и освобождению заложников, а также локализации очага возгорания и оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Оперативным штабом отрабатывались вводные задачи, устанавливались «желтый» и «красный» уровни террористической опасности, проводилась контртеррористическая операция. Все поставленные в ходе учения цели успешно достигнуты.

Оперативный штаб в Республике Мордовия обращает внимание жителей региона на необходимость повышения бдительности.

В случае обнаружения подозрительных лиц и оставленных без присмотра автомобилей, вещей и предметов, особенно в период проведения массовых мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, спортивных соревнований и т.п.) просим своевременно сообщать по телефонам:

УФСБ – 28-28-28, 28-88-88;

МВД – 47-77-71 или 112



