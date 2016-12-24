В Саранске водитель «Гранты» спровоцировал ДТП с участием 4 автомашин

По данным Госавтоинспекции республики, 17 ноября в Октябрьском районе Саранска 27-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» «собрал» в дорожной аварии четыре автомашины.

ДТП произошло в 19 часов напротив дома № 15/3 по Северо-восточному шоссе. Парень за рулем «Гранты» проявил невнимательность и не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. Его легковушка врезалась в кроссовер «Hyundai IX-35», тот отбросило на впереди стоящую автомашину «ВАЗ-2114», а «четырнадцатую» отбросило на «Ладу Веста».

В результате ДТП 51-летняя водитель «Hyundai IX-35» осматривалась на месте ДТП бригадой медиков, ей было рекомендовано амбулаторное лечение по месту жительства. Все водители за рулем находились трезвыми.

В отношении товарища из «Гранты» был составлен административный материал за невыполнение требования ПДД обеспечить безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства.