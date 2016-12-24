В Саранске увековечили память погибшего участника СВО Владимира Немова

Памятная табличка с именем героя появилась на фасаде школы № 33 Саранска, которую окончил Владимир Немов. В мероприятии приняли участие родственники военнослужащего, учителя и ученики, а также сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» и участник спецоперации Максим Кочетков.



Владимир Немов был мобилизован осенью прошлого года. Служил старшим разведчиком гвардейской мотострелковой дивизии. В апреле был ранен в ходе минометного обстрела в районе города Кременная. В кротчайшие сроки младший сержант прошел курс лечения и вернулся в строй. 18 июля при выполнении боевой задачи по разведке переднего края противника в районе села Червонопоповка позиция разведывательного дозора Немова подверглась артиллерийскому удару. Военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью. За мужество и отвагу, проявленное в ходе выполнения задач специальной военной операции, младший сержант Немов посмертно награжден орденом Мужества.



«В зоне спецоперации все бойцы становятся братьями, работают в одной связке, - сказал участник СВО Максим Кочетков. - Поэтому потери воспринимаются острее… Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира. Он настоящий герой! Важно, что школа чтит его память: на примере патриотизма младшего сержанта Немова будут воспитываться подрастающие поколения».