В рейтинге по уровню зарплат Мордовия традиционно числится в аутсайдерах

РИА «Новости» подготовило свежий рейтинг российских регионов по уровню зарплат, в котором Мордовия оказалась на 78 позиции.

Как указывают составители, оценка производилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2022 года по август 2023 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям.

Как и прежде, в число территорий с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидером по зарплатам, как и ранее, является Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тысяч рублей в месяц. В Москве такие зарплаты - почти у 40% работающих.

По Мордовии составители рейтинга приводят следующие данные. Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц у нас в республике составляет 2,7%. Менее 20 тысяч рублей получают 17,7% работников. Диапазон типовых зарплат в регионе-13 указывается в размере 24-46 тысяч рублей в месяц.

Кампанию Мордовии в нижней части списка составляют ряд кавказских регионов, а также Ивановская, Орловская и Псковская области. Например, в Ивановской области менее 20 тысяч рублей в месяц получают 26% работающих, а в Чечне, Ингушетии и Дагестане таковых более 30 процентов.