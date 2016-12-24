58-летний житель Саранска экспроприировал чужой гараж

По информации МВД по РМ, в дежурную часть полиции в столице Мордовии обратился 46-летний житель Большеберезниковского района, сообщивший о хищении его металлического гаража. Конструкция исчезла с улицы Косарева в Саранске. Ущерб составил 19 тысяч рублей.

В результате проведенного осмотра места происшествия полицейские установили, что гараж был демонтирован и вывезен с помощью грузового автомобиля.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 58-летнего жителя Саранска. В отделе полиции он признался в гаражной экспроприации. Предполагая, что гараж бесхозный, предприимчивый горожанин решил сдать его на металлолом. Он полагал, что из-за ветхого состояния постройки ее никто не хватится.

В ближайшем пункте приема похититель сообщил, что хотел бы сдать за деньги принадлежащий ему гараж, поскольку в нем уже нет надобности. Работники приехали на грузовой машине, распилил бокс газорезкой на части и вывезли на склад. За минусом услуг по демонтажу и перевозке подозреваемому выплатили 17 700 рублей, которые он потратил на покупку спиртных напитков и продуктов питания.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о краже.