В Мордовии осуждены дельцы из ПК «Народный капитал»

В республике суд вынес приговор двум жителям Москвы за мошенничество с деньгами пайщиков потребительского кооператива «Народный капитал». Они выступали партнерами организатора финансовой пирамиды.

В ходе расследования было установлено, что осенью 2020 года 20-летний парень со средним образованием из Московской области Андрей Астапов учредил потребительский кооператив с расхожим названием «Народный капитал».

По интернету Астапов нашел себе партнеров по прибыльному делу - жителей Москвы 1978 и 1992 годов рождения. Им он представился вымышленным именем, и в целях дополнительной конспирации общался с ними только по сети. При этом, Астапов использовал vpn-ресурсы, подменные виртуальные номера и sip-аккаунты - все, чтобы оставаться инкогнито для компаньонов.

Группа товарищей открыла в Саранске на улице Полежаева обособленный офис кооператива, куда наняли сотрудников. Для привлечения внимания к своей структуре в мордовских СМИ была проведена масштабная рекламная кампания «Народного капитала» - вкладчикам обещалась очень привлекательная доходность. Люди понесли в кооператив свои сбережения.

Потерпевшие заключали гражданско-правовые договоры добровольного внесения паевых взносов с начислением 15% годовых. Взносы клиентов варьировались от 50 тысяч рублей до 5 миллионов.

На первоначальном этапе деньги пайщикам исправно возвращали вместе с начисленными процентами, что приводило к привлечению новых клиентов. Некоторые люди после первого удачного вклада вносили еще и еще средства, предполагая увеличить свои доходы.

С развитием преступной деятельность обвиняемые открыли еще три филиала потребительского кооператива - в Кургане, Челябинской области и Севастополе.

В июне 2021 года деятельность ПК «Народный капитал» была полностью прекращена, от действий мошенников пострадали 122 пайщика. Астапов со своим сообщниками похитили у граждан десятки миллионов рублей. На эти деньги учредитель кооператива скупал криптовалюту и просто тратил чужие средства на свою безбедную жизнь. Понятно, что дельцы изначально не намеревались исполнять перед вкладчиками свои обязательства.

С целью установления личности злоумышленников полицейские сделали более 10 служебных выездов в регионы РФ. В результате проводимой работы двое фигурантов были задержаны в июле 2021 года. В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Местонахождение третьего соучастника было установлено весной 2022 года.

По информации МВД по РМ, двум фигурантам дела суд определил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафом по 300 тысяч рублей каждому.