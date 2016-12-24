50-летний житель Саранска смастерил себе два пистолета

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Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД пресечена противоправная деятельность 50-летнего жителя Саранска, причастного к незаконному хранению огнестрельного оружия.
В октябре этого года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в гараже фигуранта на улице Н.Эркая были обнаружены и изъяты самодельные пистолеты, которые он изготовил в 2013-2015 годах. Экспертиза признала их пригодными для стрельбы.
В ходе опроса мужчина рассказал, что испытание изготовленного оружия он проводил у себя в гараже, осуществляя выстрелы в обшивку стены. Свое увлечение подозреваемый тщательно скрывал от членов своей семьи и соседей, опасаясь привлечения внимания со стороны правоохранительных органов.
По выявленному факту в отношении умельца возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия.
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