50-летний житель Саранска смастерил себе два пистолета

Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД пресечена противоправная деятельность 50-летнего жителя Саранска, причастного к незаконному хранению огнестрельного оружия.

В октябре этого года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в гараже фигуранта на улице Н.Эркая были обнаружены и изъяты самодельные пистолеты, которые он изготовил в 2013-2015 годах. Экспертиза признала их пригодными для стрельбы.

В ходе опроса мужчина рассказал, что испытание изготовленного оружия он проводил у себя в гараже, осуществляя выстрелы в обшивку стены. Свое увлечение подозреваемый тщательно скрывал от членов своей семьи и соседей, опасаясь привлечения внимания со стороны правоохранительных органов.

По выявленному факту в отношении умельца возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия.