На Международной выставке-форуме «Россия» прошел День молодежи Мордовии

Репортер

На Международной выставке-форуме «Россия» отпраздновали День молодежи Мордовии. Для гостей стенда республики была организована насыщенная программа. Все желающие могли принять участие в различных интерактивах - росписи аквагримом, мастер-классе по созданию мордовских узоров при помощи 3D-ручки, а также в викторине о регионе, где самые активные получили сувенирную открытку с лисенком.

Также посетители стенда Мордовии встретились с солистом группы «Садко», заслуженным артистом РМ и блогером Александром Бардиным. Он рассказал о себе, своей родине и профессии, ответил на вопросы и исполнил известные песни.

На мероприятии побывали представители регионального отделения Российского движения детей и молодежи. Ребята приняли участие в культурной программе и прогулялись по всем павильонам выставки-форума, чтобы познакомиться с экспозициями каждого региона.

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