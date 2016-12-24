Более 2600 заявок поступило из Мордовии на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал»

Завершился регистрационный период VII сезона олимпиады «Я – профессионал». За 49 дней было получено 848 988 заявок на участие в олимпиаде, 2683 из которых составили регистрации от студентов вузов Республики Мордовия. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Регистрационный период олимпиады стартовал 27 сентября и охватил 89 регионов страны от Калининграда до Владивостока. Студенты российских вузов смогли подать заявки на одно или сразу несколько из 73 направлений, охватывающих 10 укрупненных профессиональных групп от компьютерных до гуманитарных наук.

Руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара поблагодарила университеты Республики Мордовия за активное участие в период регистрационной кампании.

«В VII сезоне Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» побила свои собственные рекорды: число регистраций составило 848 988, что превышает наши предыдущие показатели. Студенты Республики Мордовия проявили наибольший интерес к направлениям «Специальное (дефектологическое) образование» (200 регистраций), «Языкознание и литературоведение» (139), «Лечебное дело и педиатрия» (129), всего в рамках регистрационной кампании мы получили 2683 заявки от студентов из 6 вузов и филиалов данного региона. Наша главная цель – предоставить равные возможности активным ребятам из всех уголков страны без исключения. Впереди наших участников ждет широкая палитра карьерного сопровождения, интересные задания и возможности для профессионального роста», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

В VII сезоне Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» стала полноценным карьерным наставником для своих участников. Каждый студент получает доступ к полезным HR-продуктам, подготовленным совместно с более чем 500 компаниями-партнерами олимпиады. Это позволяет студентам эффективно адаптироваться в реальных условиях современного рынка труда, главный запрос которого сегодня – междисциплинарные специалисты.

«С каждым годом потенциал нашей страны растет и приумножается, поэтому сейчас особенно важно заложить фундамент для дальнейшего развития и поддержать тех, кто будет творить историю – наших студентов. Проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже пять лет меняют жизни людей, осуществляют заветные мечты и создают социальные лифты для каждого гражданина России. Один из наших проектов – Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – это главный карьерный трамплин для всех ищущих и заинтересованных студентов, готовых развиваться, пробовать новое и реализовывать свои смелые идеи. В VII сезоне олимпиада охватила все 89 регионов нашей страны, а значит еще больше начинающих специалистов получили возможность доказать свой профессионализм и успешно выйти на рынок труда. Такой высокий интерес от студентов лучше всего отражает востребованность олимпиады, которую мы создаем вместе с 35 лучшими вузами и крупнейшими работодателями России. В Республике Мордовия самыми активными стали студенты Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва (1586 регистраций), Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева (764), Саранского кооперативного института (филиала) "Российский университет кооперации" (273). Участие университетов в олимпиаде – знак качества и высокого уровня подготовки начинающих специалистов», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Впереди участников олимпиады ждет отборочный этап, который начнется 17 ноября и продлится до 3 декабря. В рамках отборочного этапа студенты смогут попробовать свои силы в решении заданий, разработанных при участии ведущих вузов и крупнейших работодателей России.

«Для студентов очень значима роль наставника и учителя, который поможет выбрать правильную карьерную траекторию и начать действовать в нужном направлении. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» выступает в роли карьерного наставника, который не только помогает выстроить свой профессиональный путь, но и дает действенные инструменты для комфортного выхода на рынок труда: групповые карьерно-психологические консультации, стажировки в лучших российских компаниях, встречи с HR-лидерами и форумы с работодателями, а также полезные карьерные продукты, подготовленные совместно с крупнейшими индустриальными лидерами. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и для нас особенно важно создать все условия для интеграции начинающих специалистов в растущую экономику нашей страны», – отметила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Для дипломантов проекта предусмотрена возможность поступить на следующую ступень образования вне конкурса и пройти стажировку в лидирующих компаниях страны – индустриальных партнерах олимпиады. Медалисты также получают денежные премии до 300 тысяч рублей.