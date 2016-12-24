В Саранске городской зоопарк приглашает всех желающих на показательные кормления кроликов

Как сообщает уставшая от негативных новостей саранская мэрия, 18 ноября в 13:30 в городском зоопарке состоится показательное кормление кроликов разных пород. Посетителям можно будет принять самое активное участие в добровольной подпитке пушистых питомцев.



Время работы саранского зоопарка - ежедневно с 8:00 до 17:00.