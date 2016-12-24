Саранский суд дал гастролеру-наркоторговцу 12,5 лет колонии строгого режима

Уроженец Ярославской области выслушал в столице Мордовии приговор суда за хранение и покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

28-летний парень был задержан оперативниками в ночь на 20 мая в Саранске около одного из домов по улице Республиканской. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него пять плиток гашиша общей массой 481 грамм. В дальнейшем на съемной квартире оперативники также изъяли у него более 60 свертков с наркотическими средствами.

По словам задержанного, крупную партию запрещенного вещества он извлек из тайника с целью дальнейшего сбыта на территории Мордовии. Ранее парень был неоднократно судим за совершение наркопреступлений, и сам сидел на наркотиках.

В декабре 2022 года после отбытия наказания в одной из исправительных колоний Мордовии, он решил остаться жить в республике. И вновь взялся за привычное криминальное ремесло - «устроился на работу» в качестве закладчика в наркотический интернет-магазин.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор суда оказался суровым - наркоторговцу суд влепил 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.