В Мордовии Госавтоинспекция использует беспилотники для выявления нарушений ПДД

Благодаря совершенствованию технического оснащения подразделений полиции сотрудники Госавтоинспекции получили возможность использовать беспилотные летательные аппараты в служебной деятельности. С возможностью наблюдения с воздуха и быстрого перемещения дронов значительно повышается эффективность выявления и фиксации нарушений Правил дорожного движения.

В Госавтоинспекции полагают, что применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации и превентивных мерах воздействия на участников дорожного движения.

В местах, где используются беспилотники, находится наряд ДПС, которому передаются данные о зафиксированных дронами правонарушениях. Затем экираж патруля ДПС принимает меры по привлечению к ответственности нарушителя, исходя из характера правонарушения.

Как отмечают в Госавтоинспекции республики, за 10 месяцев этого года на территории Мордовии произошло 65 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, выехавших на встречную полосу движения. В них погибли 32 человека, еще 98 получили различные травмы. При этом, общее число таких ДТП в регионе снизилось на 32,3%.

Гражданам напоминают, что за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД, предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. А с января 2022 года вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за повторное нарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения, совершенное лицом уже лишенным прав по этой причине.