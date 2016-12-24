В Инсарском районе - новый прокурор

Как сообщает прокуратура РМ, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 15 ноября 2023 года советник юстиции Денис Ситкин назначен на должность прокурора Инсарского района Мордовии.

Денис Анатольевич Ситкин родился в 1986 году в Мордовии. В 2008 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году с должности помощника прокурора Дубенского района республики.

В разное время работал помощником прокурора Ленинского района Саранска, заместителем прокурора Кадошкинского района, заместителем Рузаевского межрайонного прокурора.

До назначения прокурором Инсарского района с 2018 года состоял в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РМ.