В Инсарском районе - новый прокурор

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Как сообщает прокуратура РМ, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 15 ноября 2023 года советник юстиции Денис Ситкин назначен на должность прокурора Инсарского района Мордовии.
Денис Анатольевич Ситкин родился в 1986 году в Мордовии. В 2008 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ по специальности «юриспруденция».
Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году с должности помощника прокурора Дубенского района республики.
В разное время работал помощником прокурора Ленинского района Саранска, заместителем прокурора Кадошкинского района, заместителем Рузаевского межрайонного прокурора.
До назначения прокурором Инсарского района с 2018 года состоял в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РМ.
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