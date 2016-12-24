Мордовское книжное издательство выпустит первую иллюстрированную энциклопедию для детей на мокшанском языке

Мордовское книжное издательство готовит к выпуску первую иллюстрированную энциклопедию для детей на мокшанском языке «Мялезе семботь содамс» (Хочу все знать).

Издание выйдет в свет при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках конкурса на получение из федерального бюджета субсидии на издание социально значимой литературы в 2023 году.

Автор проекта - генеральный директор Мордовского книжного издательства Раиса Акашкина. Составитель - Наталья Лёвина.

Энциклопедия познакомит детей с историей родного края, мордовского народа, его материальной и духовной культурой, мокшанским и эрзянским языками, мордовской литературой, театральным, музыкальным, декоративно-прикладным искусством и т.д. Издание наполнено интересными и познавательными текстами на мокшанском языке, которые сопровождаются большим количеством иллюстраций.

Планируется, что энциклопедия появится на книжных полках в конце декабря. Приобрести ее можно будет в магазинах «Масторава» в Саранске (пр. Ленина, 18 и ул. Ботевградская, 18).