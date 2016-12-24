В Мордовии два парня разбились в дорожной аварии на мосту

Как сообщает Госавтоинспекция республики, 14 ноября в 23 часа 20 минут на подъезде к селу Кочкурово на мосту через реку Пырма 21-летний водитель автомашины «Лада Гранта» (стаж у молодого человека с 2022 года) совершил наезд на металлический отбойник с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пассажир автомашины «Лада Гранта» - 23-летний парень от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков.

Водитель автомашины с различными травмами госпитализирован в реанимационное отделение Мордовской республиканской центральной клинической больницы, у него взята кровь на анализ.

На данном участке выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствует горизонтальная дорожная разметка 1.1 (разделяет транспортные потоки противоположных направлений), 1.2 (обозначает край проезжей части).