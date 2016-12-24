Оперативный штаб РМ проводит антитеррористические учения в городе Рузаевка

Репортер

16-17 ноября 2023 года на территории железнодорожного вокзала г. Рузаевка Республики Мордовия проводятся учения по пресечению террористического акта и минимизации его последствий.

На месте проведения учений будет отрабатываться взаимодействие компетентных служб по нейтрализации чрезвычайного происшествия.

Оперативный штаб благодарит жителей и гостей Рузаевского муниципального района за проявленное понимание при осуществлении временных ограничений, введенных в ходе учений.

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