На выставке-форуме «Россия» работают гиды из Мордовии

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ принимает участие в наборе гидов для выставки выставки-форума «Россия», которые сменяя друг друга работают на ВДНХ - проводят для гостей ежедневные экскурсии. Прежде чем отправиться на выставку, гиды-экскурсоводы проходят Всероссийский конкурсный отбор программы «Проводники смыслов проекта «Больше, чем путешествие».



По информации Минэкономики РМ, с выставки уже вернулись сотрудники Краеведческого музея им. И.Д. Воронина Ольга Панькина и Екатерина Артаева. Они работали среди первых гидов-экскурсоводов с 8 ноября по 14 ноября. Девушки являются аттестованными экскурсоводами, им на смену от нашего региона вскоре отправятся новые гиды.

Напомним, 30 ноября на выставке-форуме «Россия» в День Мордовии всех посетителей будет ждать насыщенная культурная программа, представленная нашей республикой.