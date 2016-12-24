На выставке-форуме «Россия» работают гиды из Мордовии

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ принимает участие в наборе гидов для выставки выставки-форума «Россия», которые сменяя друг друга работают на ВДНХ - проводят для гостей ежедневные экскурсии. Прежде чем отправиться на выставку, гиды-экскурсоводы проходят Всероссийский конкурсный отбор программы «Проводники смыслов проекта «Больше, чем путешествие».
По информации Минэкономики РМ, с выставки уже вернулись сотрудники Краеведческого музея им. И.Д. Воронина Ольга Панькина и Екатерина Артаева. Они работали среди первых гидов-экскурсоводов с 8 ноября по 14 ноября. Девушки являются аттестованными экскурсоводами, им на смену от нашего региона вскоре отправятся новые гиды.
Напомним, 30 ноября на выставке-форуме «Россия» в День Мордовии всех посетителей будет ждать насыщенная культурная программа, представленная нашей республикой.
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