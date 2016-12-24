Молодой сластолюбец из Саранска потратил на неуловимую путану 100 тысяч рублей

В Мордовии очередной искатель интимных приключений вместо эротического свидания со жрицой любви оказался финансово выпотрошен аферистами. Как сообщает МВД по РМ, в саранский отдел полиции обратился 19-летний местный житель, который сообщил о хищении у него 100 тысяч рублей.

Молодой человек рассказал, что 13 ноября нашел в интернете объявление о предоставлении платных услуг интимного характера. Парень позвонил по указанному номеру и узнал, что встреча с девицей может состояться только после перечисления предоплаты в сумме 2 тысяч рублей.

Но перечисления этой скромной суммы оказалось недостаточно. Администратор пояснил, что нужно еще оплатить и страховку барышни в размере более 5 тысяч рублей. Клиент выполнил и эти условия.

А дальше началась типичная раскрутка молодого человека на деньги - оплата не прошла, в связи с чем требуется повторить платеж, технический сбой помешал зачислению и т.п. На протяжении часа под различными надуманными предлогами аферисты выманили у юноши свыше 100 тысяч рублей.

Но все перечисления так и не позволили клиенту увидеться с путаной, не дождавшись приезда девушки, заявитель обратился в полицию. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск злоумышленников.