В Мордовии полицейские приняли участие в международной операции «Пангея» под эгидой Интерпола

В Мордовии полицейские совместно с коллегами по правоохранительному блоку и представителями Росздравнадзора приняли участие в международной операции «Пангея», проводимой под эгидой Интерпола. Она направлена на пресечение оборота фальсифицированных, недоброкачественных и незаконно ввезенных на территорию РФ лекарственных средств, биологически активных добавок и медицинских изделий.

Как сообщает МВД по РМ, силами подразделений полиции и взаимодействующими органами проверялись аптечные пункты, магазины, интернет-сайты и транспортные средства. В ходе проверок было выявлено восемь нарушений.

В сфере незаконного оборота лекарственных средств, в том числе наркосодержащих медицинских изделий и биологически активных добавок, содержащих запрещенные для использования компоненты, ограничен доступ к 10 информационным ресурсам.

В настоящее время в интернете можно найти немало предложений о продаже лекарственных средств, в том числе рецептурных. Доставка товара осуществляется через почтовые службы или курьером, оплата производится по безналичному расчету. МВД по РМ напоминает, что дистанционная реализация лекарств и медицинских изделий запрещена действующим законодательством Российской Федерации.

Препараты, приобретенные на неофициальных сайтах и у неизвестных лиц могут оказаться просроченными, поддельными, их состав часто не соответствует заявленному, и вместо ожидаемого положительного эффекта наносит ущерб здоровью пациента.

Если вам стали известны факты торговли лекарственными средствами в обход аптечных сетей и медицинских учреждений, а также реализации просроченных, контрафактных, недоброкачественных препаратов, следует обратиться в полицию.