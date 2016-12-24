В Саранске проведут бизнес-игру для школьников и студентов

«Опыт Мордовии может быть масштабирован по всей России»
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
В Саранске благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» с 15 по 17 ноября в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства проведут бизнес-игру для школьников и студентов «День с предпринимателем».
Участники мероприятия смогут познакомиться с ведущими предпринимателями России, узнать о том, как строится бизнес, получат возможность обсудить со спикерами ошибки на их предпринимательском пути, а кроме того задать интересующие вопросы в реальном времени.
К участию приглашаются школьники 8-11 классов и студенты.
Программа проекта:
15 ноября - БИЗНЕС ИГРА «День с предпринимателем»
На игре участники изучат бизнес-процессы, решат реальные кейсы и прокачают предпринимательские навыки по ролям.
11:00 - 12:00 регистрация https://myrosmol.ru/event/132548
13:00-15:00 регистрация https://myrosmol.ru/event/132550
Адрес: ул. Полежаева 44/4 «Точка кипения»
16 ноября - ЭСКУРСИЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
В рамках экскурсии пройдет личная встреча с успешным бизнесменом в его компании, на которой можно будет задать вопросы и получить ценные советы.
11:00-12:00 регистрация https://myrosmol.ru/event/132549
12:00-13:00 регистрация https://myrosmol.ru/event/132552
Адрес: Александровское шоссе 43а
17 ноября - ИНВЕСТИЦИОННАЯ СЕССИЯ
11:00-13:00 регистрация https://myrosmol.ru/event/133549
Участники «Инвестиционной сессии» от Росмолодежь.Бизнес смогут познакомиться с представителями инвестиционного сообщества своего города и презентовать им свои проекты. Победитель получает индивидуальную консультацию от эксперта в области привлечения инвестиций, а также путевку в рамках проекта «Больше, чем путешествие».
Адрес: ул. Московская, 14 Центр «Мой бизнес».
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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