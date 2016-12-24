В Саранске проведут бизнес-игру для школьников и студентов

В Саранске благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» с 15 по 17 ноября в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства проведут бизнес-игру для школьников и студентов «День с предпринимателем».



Участники мероприятия смогут познакомиться с ведущими предпринимателями России, узнать о том, как строится бизнес, получат возможность обсудить со спикерами ошибки на их предпринимательском пути, а кроме того задать интересующие вопросы в реальном времени.

К участию приглашаются школьники 8-11 классов и студенты.



Программа проекта:

15 ноября - БИЗНЕС ИГРА «День с предпринимателем»

На игре участники изучат бизнес-процессы, решат реальные кейсы и прокачают предпринимательские навыки по ролям.

11:00 - 12:00 регистрация https://myrosmol.ru/event/132548

13:00-15:00 регистрация https://myrosmol.ru/event/132550

Адрес: ул. Полежаева 44/4 «Точка кипения»

16 ноября - ЭСКУРСИЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

В рамках экскурсии пройдет личная встреча с успешным бизнесменом в его компании, на которой можно будет задать вопросы и получить ценные советы.

11:00-12:00 регистрация https://myrosmol.ru/event/132549

12:00-13:00 регистрация https://myrosmol.ru/event/132552

Адрес: Александровское шоссе 43а



17 ноября - ИНВЕСТИЦИОННАЯ СЕССИЯ

11:00-13:00 регистрация https://myrosmol.ru/event/133549



Участники «Инвестиционной сессии» от Росмолодежь.Бизнес смогут познакомиться с представителями инвестиционного сообщества своего города и презентовать им свои проекты. Победитель получает индивидуальную консультацию от эксперта в области привлечения инвестиций, а также путевку в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Адрес: ул. Московская, 14 Центр «Мой бизнес».