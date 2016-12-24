Школьник из Мордовии стал призером Международной астрономической олимпиады

На высшем уровне
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
В Пекине завершилась 27 Международная астрономическая олимпиада (IAO 2023). Участие в ней приняли команды из 9 стран мира: России, Болгарии, Италии, Китая, Малайзии, Непала, Пакистана, Румынии и Вьетнама. Юные астрономы на протяжении нескольких дней состязались в теоретическом, наблюдательном и практическом турах.
В состав сборной России вошли 8 школьников из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Мордовии. Они завоевали 1 золотую и 6 серебряных медалей. «Бронза» - у учащегося Республиканского лицея для одаренных детей Ивана Алексеева.
Международная астрономическая олимпиада - ежегодное образовательно-просветительское мероприятие для школьников 14-18 лет из разных стран. Одной из основных задач состязания является привлечение талантливой молодежи к изучению астрономии и естественных наук.
Поделиться в соц. сетях:
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами