Школьник из Мордовии стал призером Международной астрономической олимпиады

В Пекине завершилась 27 Международная астрономическая олимпиада (IAO 2023). Участие в ней приняли команды из 9 стран мира: России, Болгарии, Италии, Китая, Малайзии, Непала, Пакистана, Румынии и Вьетнама. Юные астрономы на протяжении нескольких дней состязались в теоретическом, наблюдательном и практическом турах.

В состав сборной России вошли 8 школьников из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Мордовии. Они завоевали 1 золотую и 6 серебряных медалей. «Бронза» - у учащегося Республиканского лицея для одаренных детей Ивана Алексеева.

Международная астрономическая олимпиада - ежегодное образовательно-просветительское мероприятие для школьников 14-18 лет из разных стран. Одной из основных задач состязания является привлечение талантливой молодежи к изучению астрономии и естественных наук.