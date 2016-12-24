Пенсионерка из Дубенского района получила срок за маковую настойку для натирания суставов

По информации прокуратуры РМ, в Дубенском районе суд вынес обвинительный приговор в отношении пожилой местной жительницы. Она обвинялась в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

По данным следствия, в августе 2020 года пенсионерка собрала на прилегающем к ее дому участке как минимум 100 кустов мака. Общая масса растения в высушенном виде потянула на 2,7 кг. Кусты мака сельчанка хранила в сарае до момента изъятия их сотрудниками полиции в сентябре этого года.

Вину в маковом хранении женщина признала полностью и сообщила, что наркосодержащее растение она держала у себя с целью изготовления настойки для натирания суставов.

Суд приговорил пенсионерку к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.