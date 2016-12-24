Глава Мордовии провел выездное совещание на площадке особой экономической зоны

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Артём Здунов 14 ноября приехал на одну из площадок особой экономической зоны республики, где провел выездное совещание по вопросам ее наполнения. В обсуждении приняли участие курирующие это направление региональные министры, руководство управляющих компаний ОЭЗ и индустриального парка, резиденты.
Напомним, что создание особой экономической зоны в Мордовии ведется в рамках Программы социально-экономического развития республики на 2022-2026 годы, утвержденной Правительством РФ по поручению Президента России. В ежегодном послании Главы Мордовии задача по проведению всего комплекса подготовительных работ и привлечению инвесторов на территорию ОЭЗ была поставлена перед региональным кабинетом министров. Наличие в нашем регионе особой экономической зоны существенно улучшит позиции Мордовии в инвестиционном поле страны.
ОЭЗ расположится не только на территории Саранска, а охватит и обособленный участок в Лямбирском районе. На всей ее территории будет действовать целый ряд налоговых преференций для бизнеса. Работы по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Система» площадью более 100 га и строительство индустриального парка «Светотехника» площадью около 49 га уже ведутся, они расположены на территории завода «Лисма».
Как рассказал Главе Мордовии генеральный директор «УК ОЭЗ «Мордовия» и «УК Индустриальными парками Республики Мордовия» Павел Рыков, заявка на создание особой экономической зоны Мордовии уже прошла ряд процедур в федеральных министерствах, сейчас находится на завершающем этапе согласования.
На данный момент уже определены 5 резидентов – это два проекта «АФК Система» и три проекта местных резидентов. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 12 млрд рублей, будет создано около 1200 новых рабочих мест. Запуск первых проектов намечен на 2025 год, сейчас резиденты приступают к реконструкции ранее пустующих корпусов.
Артём Здунов осмотрел площади ОЭЗ, обсудил с руководителями предприятий планы и сроки выполнения работ. Пока основной резидент ОЭЗ - ООО «Лисфармстекло» группы компаний «Гласс Декор» будет выпускать медицинское стекло, часть бывших цехов светотехнического гиганта дополнительно к уже имеющемуся производству займет проект Ардатовского светотехнического завода. Все площадки требуют реструктуризации и реинженеринга инфраструктуры.
Также Главе Мордовии показали территории, где ведется первая зона строительства, и свободные площади, где планируется строительство для новых резидентов. В ходе обсуждения речь шла о размещении резидентов, обеспечении ОЭЗ инженерными коммуникациями и энергоресурсами – важно, чтобы она отвечала всем требованиям промышленников.
Глава Мордовии подчеркнул: нужно повысить интенсивность проведения всех видов работ, чтобы максимально ускорить начало работы резидентов.
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