Глава Мордовии провел выездное совещание на площадке особой экономической зоны

Артём Здунов 14 ноября приехал на одну из площадок особой экономической зоны республики, где провел выездное совещание по вопросам ее наполнения. В обсуждении приняли участие курирующие это направление региональные министры, руководство управляющих компаний ОЭЗ и индустриального парка, резиденты.

Напомним, что создание особой экономической зоны в Мордовии ведется в рамках Программы социально-экономического развития республики на 2022-2026 годы, утвержденной Правительством РФ по поручению Президента России. В ежегодном послании Главы Мордовии задача по проведению всего комплекса подготовительных работ и привлечению инвесторов на территорию ОЭЗ была поставлена перед региональным кабинетом министров. Наличие в нашем регионе особой экономической зоны существенно улучшит позиции Мордовии в инвестиционном поле страны.

ОЭЗ расположится не только на территории Саранска, а охватит и обособленный участок в Лямбирском районе. На всей ее территории будет действовать целый ряд налоговых преференций для бизнеса. Работы по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Система» площадью более 100 га и строительство индустриального парка «Светотехника» площадью около 49 га уже ведутся, они расположены на территории завода «Лисма».

Как рассказал Главе Мордовии генеральный директор «УК ОЭЗ «Мордовия» и «УК Индустриальными парками Республики Мордовия» Павел Рыков, заявка на создание особой экономической зоны Мордовии уже прошла ряд процедур в федеральных министерствах, сейчас находится на завершающем этапе согласования.

На данный момент уже определены 5 резидентов – это два проекта «АФК Система» и три проекта местных резидентов. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 12 млрд рублей, будет создано около 1200 новых рабочих мест. Запуск первых проектов намечен на 2025 год, сейчас резиденты приступают к реконструкции ранее пустующих корпусов.

Артём Здунов осмотрел площади ОЭЗ, обсудил с руководителями предприятий планы и сроки выполнения работ. Пока основной резидент ОЭЗ - ООО «Лисфармстекло» группы компаний «Гласс Декор» будет выпускать медицинское стекло, часть бывших цехов светотехнического гиганта дополнительно к уже имеющемуся производству займет проект Ардатовского светотехнического завода. Все площадки требуют реструктуризации и реинженеринга инфраструктуры.

Также Главе Мордовии показали территории, где ведется первая зона строительства, и свободные площади, где планируется строительство для новых резидентов. В ходе обсуждения речь шла о размещении резидентов, обеспечении ОЭЗ инженерными коммуникациями и энергоресурсами – важно, чтобы она отвечала всем требованиям промышленников.

Глава Мордовии подчеркнул: нужно повысить интенсивность проведения всех видов работ, чтобы максимально ускорить начало работы резидентов.