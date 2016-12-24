Автопарк Саранска пополнился новой коммунальной техникой

Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.
«Сегодня передал механизаторам и водителям МП «СпецСервис» ключи от новых машин.
Новая коммунальная техника закуплена для наших муниципальных предприятий. В их числе:
Трактор МТЗ-82 - 8 единиц;
Экскаватор-погрузчик ЕЛАЗ– 1 единица;
Автогрейдер ГС 14.02 - 2 единицы;
Коммунальная машина-КМ 2000 – 3 единицы;
Автовышка ГАЗОН Некст - 1 единица;
С началом снегопадов новые машины, выйдут на улицы Саранска, что позволит быстрее справиться с особенностями нашей зимы.
Всего для уборки города в зимний период 2023-2024 гг. будет задействовано 100 единиц техники.
Руководитель муниципального предприятия «СпецСервис» доложил, что вся техника в исправном состоянии и готова приступить к работе. В рамках подготовки города к зиме продолжаем закупку противогололедных материалов».
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У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
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