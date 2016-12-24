Автопарк Саранска пополнился новой коммунальной техникой

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.

«Сегодня передал механизаторам и водителям МП «СпецСервис» ключи от новых машин.

Новая коммунальная техника закуплена для наших муниципальных предприятий. В их числе:

Трактор МТЗ-82 - 8 единиц;

Экскаватор-погрузчик ЕЛАЗ– 1 единица;

Автогрейдер ГС 14.02 - 2 единицы;

Коммунальная машина-КМ 2000 – 3 единицы;

Автовышка ГАЗОН Некст - 1 единица;

С началом снегопадов новые машины, выйдут на улицы Саранска, что позволит быстрее справиться с особенностями нашей зимы.

Всего для уборки города в зимний период 2023-2024 гг. будет задействовано 100 единиц техники.

Руководитель муниципального предприятия «СпецСервис» доложил, что вся техника в исправном состоянии и готова приступить к работе. В рамках подготовки города к зиме продолжаем закупку противогололедных материалов».