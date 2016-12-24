14 ноября в Мордовии чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году аграриям республики вновь удалось добиться высоких и значимых результатов.

В Мордовии собрано более 2 млн тонн зерна – это исторический результат и лучший показатель среди регионов ПФО. Еще никогда с полей республики не собирался такой высокий урожай!

В этом году на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023» аграрии республики завоевали 31 награду. Из них 25 - высшей пробы. За каждой медалью огромный труд, любовь к своему делу, стремление возрождать село и приумножать аграрные традиции.

«Мы как никто знаем, что работающий на земле человек во все времена был и остается основой общества, его силой и достоянием. А в сложное для страны времена – опорой. Благодарю всех, кто работает на полях, в селе, на фермах, на перерабатывающих предприятиях. Спасибо за ваш ратный труд, за вашу любовь к Родине, за умение и желание работать на благо своих семей, на благо Мордовии, на благо нашей большой страны. Именно вашими усилиями АПК Мордовии кардинально изменился, стал по-настоящему конкурентоспособным, высокотехнологичным. Особая благодарность аграриям, которые регулярно принимают участи в отправке гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей новых регионов. Наши бойцы сыты, ни в чем не нуждаются. И это полностью ваша заслуга», - подчеркнул Глава Мордовии Артём Здунов.

Сегодня мордовские товары можно встретить не только на прилавках Таможенного союза, но и в странах Азии, арабского мира. Благодаря аграриям республики выстраивается стратегическое партнерство с Китаем, Беларусью, странами БРИКС и СНГ. Также продуктивные связи налаживаются с Херсонской областью и подшефным Каланчакским округом. Здесь уже продают наши продукты, которые полюбили местные жители.

Аграриев Мордовии поздравили заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ Юлия Огроблина и заместитель директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России Виталий Платонов. Он зачитал обращение первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут:

«Агропромышленный комплекс Мордовии вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. В этом году, несмотря на все сложности, аграрии республики в очередной раз продемонстрировали высокий профессионализм, обеспечили бесперебойную работу отрасли и добились существенного увеличения объемов производства по всем ключевым направлениям. Спасибо за ваш труд и достойные результаты».

Стоит отметить, что Мордовия полностью обеспечивает внутренний рынок по основным видам продуктов и сохраняет одну из самых доступных по стоимости «потребительских корзин».

В торжественной обстановке представителям отрасли были вручены государственные награды. Аграриев чествовали целыми семьями! Среди семейных ферм победителем признана ферма Валерия Сидорова из Ичалковского района, у которого в хозяйстве 78 голов крупного рогатого скота. Вместе с супругой они воспитывают 11 детей. Ребята приехали поддержать и поздравить родителей.

Также за особо выдающиеся заслуги в развитии агропромышленного комплекса республики орденом Славы Республики Мордовия I степени награжден директор ООО «Подсобное хозяйство» Темниковского муниципального района Григорий Самолькин.