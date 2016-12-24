По Саранску прокатилась волна ложных сообщений о заложенных бомбах

По информации МЧС по РМ, в связи с анонимными сообщениями о минировании административных, культурных и развлекательных зданий в Саранске, экстренные службы провели проверку 14 объектов города.



По итогам проверки подозрительных предметов не обнаружено.

Стоит напомнить, что в действующем законодательстве РФ за распространение заведомо ложных сообщений с угрозами совершения террористических актов предусмотрена уголовная ответственность. По ней можно получить штраф от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или даже угодить в колонию на срок до пяти лет.