По Саранску прокатилась волна ложных сообщений о заложенных бомбах

Репортер

По информации МЧС по РМ, в связи с анонимными сообщениями о минировании административных, культурных и развлекательных зданий в Саранске, экстренные службы провели проверку 14 объектов города.

По итогам проверки подозрительных предметов не обнаружено.

Стоит напомнить, что в действующем законодательстве РФ за распространение заведомо ложных сообщений с угрозами совершения террористических актов предусмотрена уголовная ответственность. По ней можно получить штраф от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или даже угодить в колонию на срок до пяти лет.

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