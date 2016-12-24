В Мордовии водитель на «УАЗе» влетел на дороге в стаю собак

Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
По информации Госавтоинспекции республики, 13 ноября в Рузаевском районе около пяти часов вечера на улице Ленина в селе Шишкеево 48-летний водитель автомашины «УАЗ 31512» не обеспечил безопасный скоростной режим и совершил наезд на стаю собак, которые перебегали проезжую часть дороги.
После этого автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в деревянную опору телефонной линии связи. В результате ДТП травмы получили пассажиры автомашины - 12-летняя девочка и 43-летняя женщина, которая были доставлены в лечебные учреждения республики.
В отношении водителя были составлены несколько административных материалов, в том числе за «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других сооружений» и «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
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В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
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