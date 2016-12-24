Прокуратура в Мордовии организовала проверку в связи гибелью рабочего на производстве

По информации прокуратуры РМ, 13 ноября около 9 часов на территории АО «Мордовцемент» Чамзинского района республики произошел несчастный случай на производстве, в результате которого 53-летний слесарь ООО «СУРА-ТРАНС» от полученных телесных повреждений скончался.

По предварительным данным, при демонтаже механизма опоры печи от конструкции отлетел штуцер и попал в рабочего.

Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Чамзинского района Николай Некаев.

Следственными органами по данному факту организована процессуальная проверка, результаты которой находятся на контроле прокурора района.

Кроме того, прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда, обеспечения техники безопасности при производстве работ. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.