Врач из Саранска залезла в кредиты и перечислила мошенникам 3,7 миллиона рублей

Об очередной мошеннической атаке телефонных аферистов на жителей Мордовии сообщает МВД по РМ. От действий злоумышленников пострадала 53-летняя врач одного из региональных медицинских учреждений.

Как рассказала потерпевшая, ей на мессенджер с неизвестного абонентского номера поступил звонок. Вышедший на связь мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на нее оформлен кредит, а деньги переведены на имя преступника, находящегося в федеральном розыске.

Для предотвращения несанкционированной финансовой операции женщине настоятельно рекомендовали в ближайшем финансовом учреждении оформить кредит на сумму почти в полтора миллиона рублей. Деньги следовало обналичить и перевести несколькими платежами на определенные счета. При этом мнимый «безопасник» предупредил жительницу Саранска, чтобы по причине следственных действий она никому не рассказывала о происходящем.

Доверчивая дама все исполнила, как ей указывалось, но ее не оставили в покое. На следующий день с медицинским работником вновь связались по мессенджеру и убедили в необходимости оформить еще кредиты - на 612 тысяч и 1 миллион 605 тысяч рублей. Понятное дело, все деньги также требовалось «переправить» на сторонние счета. И в этот раз врач сделала все в точном соответствии с полученными от махинаторов инструкциями.

Общая сумма ущерба, нанесенного женщине, составила более 3,7 миллионов рублей. Когда же наступило интеллектуальное отрезвление, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

МВД по РМ настоятельно рекомендует: если вам звонит якобы сотрудник банка и сообщает о несанкционированном списании с вашего счета, либо о взломе вашего личного кабинета, либо о попытке оформления кредита – прервите разговор и лично обратитесь в финансовую организацию.