Ветеран спецоперации из Мордовии принял участие в международном форуме «Волонтеров Победы»

За плечами Ивана Волкова - 20 лет службы в органах внутренних дел, участие во второй Чеченской кампании и в специальной военной операции. За спасение боевых товарищей в зоне СВО он награжден государственной медалью «За отвагу». Теперь ветеран помогает однополчанам в тылу в качестве социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии.



11 ноября Иван Волков принял участие в международном форуме «Волонтеров Победы» в Нижнем Новгороде. Сегодня команда «Волонтеров Победы» насчитывает более 700 тысяч добровольцев в каждом регионе России и 59 странах мира.

На мероприятии обсуждали вопросы патриотизма и разрабатывали новые форматы по сохранению исторической памяти. Ветеран СВО выступил в панельной дискуссии «История, которая пишется сейчас». Его слушателями стали около 200 лучших добровольцев из России и зарубежья.

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», Иван Волков рассказал об участии в спецоперации и работе в своей организации. В частности, отметил, что защитники страны активно задействованы в «Уроках мужества» в школах, среднеспециальных учебных заведениях и вузах.



«Встречи ветеранов спецоперации с молодежью – важная составляющая патриотического воспитания, - отметил Иван Волков. – Для вас это уникальный шанс узнать из первых уст о том, что происходит на передовой. Для ветеранов - это возможность рассказать правду о героизме российских солдат. Мы – живые летописцы современной истории».



Также на форуме был представлен проект «Образ Победы». В рамках него добровольцы рисуют на зданиях портреты участников СВО. «Это хорошая практика социальных граффити, направленная на героизацию подвигов российских бойцов», - считает Иван Волков.

В Саранске мурал с портретом Героя России Давида Малыйкина размещен на фасаде дома №59 по улице Коммунистической, рядом с Музеем им. С.Д. Эрьзи.