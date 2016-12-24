В Саранске на дороге опрокинулся мусоровоз

Промышленная инициатива
Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
По данным Госавтоинспекции республики, ранним утром 10 ноября в Октябрьском районе столицы Мордовии на 190 км автодороги «Подъезд к г.о. Саранск от ФАД М5 «Урал» 54-летний мужчина за рулем тягача «МАН TGA» при выезде со второстепенной автодороги на главную не справился с рулевым управлением. В результате, мусоровоз опрокинулся на проезжей части на правый бок и разметал по окрестности все содержимое.
Как отмечается, водитель самостоятельно обращался в Мордовскую республиканскую клиническую больницу, где был госпитализирован.
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Мордовия будет расширять сотрудничество с промышленными предприятиями Беларуси
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