В Саранске на дороге опрокинулся мусоровоз

По данным Госавтоинспекции республики, ранним утром 10 ноября в Октябрьском районе столицы Мордовии на 190 км автодороги «Подъезд к г.о. Саранск от ФАД М5 «Урал» 54-летний мужчина за рулем тягача «МАН TGA» при выезде со второстепенной автодороги на главную не справился с рулевым управлением. В результате, мусоровоз опрокинулся на проезжей части на правый бок и разметал по окрестности все содержимое.

Как отмечается, водитель самостоятельно обращался в Мордовскую республиканскую клиническую больницу, где был госпитализирован.