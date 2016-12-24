В Саранске среди спасателей провели чемпионат по скалолазанию

Репортер

По информации МЧС по РМ, участники соревновались в двух дисциплинах - на «Скорость» (преодоление простого скального маршрута за минимально короткое время) и «Сложность» (преодоление определенного маршрута за минимально короткое время).

Участие в чемпионате принимали по несколько человек от смены, которым предоставлялась возможность сделать несколько попыток - в зачет шел лучший результат.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

На дистанции «Скорость»:

1 место - Александр Лапушкин  (8,62 с.)
2 место - Владимир Леонов Владимир (10,90 с.)
3 место - Дмитрий Щеглов (11,19 с.)

На дистанции «Сложность»:

1 место - Александр Лапушкин  (11,84 с.)
2 место - Владимир Леонов Владимир (16,28 с.)
3 место - Сергей Лобашов (18,66 с.)

В командном зачете победу одержало поисково-спасательное подразделение № 2.

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