В Саранске среди спасателей провели чемпионат по скалолазанию

На высшем уровне
В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
По информации МЧС по РМ, участники соревновались в двух дисциплинах - на «Скорость» (преодоление простого скального маршрута за минимально короткое время) и «Сложность» (преодоление определенного маршрута за минимально короткое время).
Участие в чемпионате принимали по несколько человек от смены, которым предоставлялась возможность сделать несколько попыток - в зачет шел лучший результат.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
На дистанции «Скорость»:
1 место - Александр Лапушкин (8,62 с.)
2 место - Владимир Леонов Владимир (10,90 с.)
3 место - Дмитрий Щеглов (11,19 с.)
На дистанции «Сложность»:
1 место - Александр Лапушкин (11,84 с.)
2 место - Владимир Леонов Владимир (16,28 с.)
3 место - Сергей Лобашов (18,66 с.)
В командном зачете победу одержало поисково-спасательное подразделение № 2.
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В Минске состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Главы Мордовии Артёма Здунова
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